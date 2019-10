Nordheim vor 3 Stunden

Neue Ministranten in Nordheim

Während der Eucharistiefeier durfte Pater Isaak in Nordheim eine neue Ministrantin und zwei neue Ministranten für ihren künftigen Dienst am Altar einführen und segnen. Mit einem großen Applaus wurden sie von den Gottesdienstbesuchern begrüßt, heißt es in einer Pressemitteilung. Für ihre Bereitschaft dankte ihnen Pater Isaak und Gabi Rohmfeld (Betreuerin der Ministrantengruppe). Für ihre achtjährige Ministrantenzeit wurde Christina Hoh gedankt. Neben dem normalen Ministrantendienst war sie in den vergangenen vier Jahren als Oberministrantin eine große Unterstützung für gesamte Gruppe, so die Mitteilung weiter. Antonia Kraiß übernimmt ihre Nachfolge als Oberministrantin gemeinsam mit Johanna Braun und Julian Paulus.