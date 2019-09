Wiesenbronn vor 53 Minuten

Neue Majestäten in Wiesenbronn ausgerufen

Der September ist für die Winzergemeinde Wiesenbronn ein besonderer Monat. Vor der Lese erfolgt die Segnung der Trauben, die Kirchweih wird mit Umzug und Bürgerauszug groß gefeiert und zwei Wochen vor der Kerm ist Schützenfest mit Zug durch das Dorf zum Schützenhaus, wo am Sonntagnachmittag die neuen Majestäten proklamiert wurden. Für die Begleitmusik sorgt seit etlichen Jahren die Musikkapelle aus Reusch und für den besonderen Donner die Salven der Böllerschützen. Schützenmeister Metin Polat und Zieler Hans Wolf (von links) gaben die neuen Majestäten und Gewinner der verschiedenen Festscheiben und Wettbewerbe bekannt, wofür 46 Aktive auf die Scheiben gezielt hatten. In der hinteren Reihe haben sich Erster Ritter Marco Dürner und Zweiter Ritter Armin Paul postiert, vorne stehen Max Gebert, der das Schießen der Schülerklasse für sich entschied, Jugendkönigin Lisa Gebert, Annkristin Paul, die den Damenpokal gewann und Raimund Höhn, der den besten Schuss auf die Festscheibe abgab. Es fehlt der neue Schützenkönig Christian Gebert, der in Kroatien Urlaub macht.