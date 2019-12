Markt Einersheim vor 2 Stunden

Neue Ladesäule für Elektroautos in Markt Einersheim

Am Rathaus in Markt Einersheim können ab sofort zwei Elektroautos gleichzeitig mit regionalem Ökostrom geladen werden. Bürgermeister Herbert Volkamer hat zusammen mit Jürgen Lang, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-Ergie Aktiengesellschaft, eine neue Ladesäule symbolisch in Betrieb genommen.