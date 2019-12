Stadelschwarzach vor 29 Minuten

Neue Krippe aus historischem Kirchendach

Seit diesem Jahr steht in der Stadelschwarzacher St. Bartholomäuskirche eine neue Krippe mit historischen Hintergrund. Im September 2018 zerstörte der Sturm „Fabienne“ das Kirchturmdach. Gebälk und Schieferziegel wurden sprichwörtlich herunter geblasen. Aribert Stöckinger hatte nun die Idee, eine neue Krippe aufzubauen, aus eben diesem zerstörtem Dach. In filigraner, zeitintensiver Arbeit hatte der Stadelschwarzacher „Hobby-Modellbauer“ eine neue Krippe entstehen lassen, aus Holz und Schiefer vom „Fabienne-Opfer“. Diese neue Krippe aus historischer Substanz, immerhin stammte der Dachstuhl der ehemaligen Echter-Spitze von Anfang 17. Jahrhundert, steht nun auf einer acht Quadratmeter großen Krippenlandschaft in der Stadelschwarzacher Pfarrkirche und kann jederzeit besichtigt werden.