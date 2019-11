Wiesentheid vor 41 Minuten

Neue Konrektorin und sinkende Schülerzahlen

In der Sitzung des Schulverbandes in Wiesentheid wurden nicht nur die aktuellen Schülerzahlen vorgestellt. So informierte der Rektor der Grundschule, Carsten Busch, dass er nun mit Barbara Heining eine neue Konrektorin als Stellvertreterin hat. Seit diesem Schuljahr ist Barbara Heining dort tätig und folgt damit auf Harald Schafferhans. An der Mittelschule sind weiter Barbara Zeier und Wolfgang Lurati als Rektoren.