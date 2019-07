Kleinlangheim vor 1 Stunde

Neue Kleidung - moderneres Repertoire

"Film, Musical und Schlager" war das Motto vom Gesangverein Kleinlangheim, der zu einembunten Programm in der historischen Kirchenburg eingeladen hatte. Der Kleinlangheimer Chor trat erstmals in seiner neuen Kleidung – blaue Hemden, Krawatten und Schals – sowie mit einem neuen Repertoire – „Hallelujah“, „Griechischer Wein“ und „Marmor, Stein und Eisen bricht“ – auf, heißt es in einer Pressemitteilung.