Neue Idee für Kulturweg: Aussichtsturm an der Weißen Marter

Einen kulturellen Wanderweg zu erschaffen, ist Ziel eines Projektes, das der gleichnamige Arbeitskreis im Gemeinderat für den Wiesentheider Ortsteil Reupelsdorf vor zwei Jahren gestartet hat. In der jüngsten Sitzung informierte Bürgermeister Werner Knaier über die aktuelle Idee, einen Aussichtsturm an der Strecke zu errichten.

Dieser solle an der Anhöhe in Richtung von Wiesentheid, an der weißen Marter, stehen. Von dort biete sich ein guter Ausblick auf die gesamte Gegend. Ein von der Verwaltung beauftragtes Ingenieurbüro schätzt die Kosten derzeit auf zirka 55 000 Euro schätzte. Die Summe müsse der Markt Wiesentheid alleine tragen, so Knaier.

Ratsmitglied Walter Rosentritt führte aus, dass der Turm zwar "das Sahnehäubchen des Projekts" werden solle, er die Kosten jedoch für zu hoch halte. Der Rat war sich deshalb einig, dass alternative Kostenvoranschläge gesucht werden sollten.

Aus Reupelsdorf lag dem Rat zudem ein Zuschussantrag für die Maler- und Verputzerarbeiten am Westgiebel und an der Nordseite der dortigen Kirche vor. Das Angebot beläuft sich auf 11 312 Euro. Der Gemeinderat genehmigte einen Zuschuss von 30 Prozent der Kosten.