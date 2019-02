Neue Fahrzeuge und viele Einsätze der Feuerwehr

Nachdem der zweite Kommandant Steven Heß nach acht Amtsjahren aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist, wurde in der Generalversammlung der Feuerwehr Rödelsee Michael Troll für die restliche Amtszeit bis 2022 einstimmig zum neuen Vize gewählt. Heß wurde unter Würdigung seiner Einsatzbereitschaft und Einsatzfreude verabschiedet.

Zunächst berichtete Bürgermeister Burkhard Klein aus dem Gemeindehaushalt, dass ein HLF20 zum Preis von 380000 Euro neu beschafft werde. An Eigenmitteln werden 260000 Euro eingesetzt, 87200 Euro Zuschuss kommen aus dem Staatshaushalt, kostensenkend ist der Erlös aus dem Verkauf eines älteren Fahrzeuges.

Erst sei es um ein Fahrzeug HLF 10 gegangen, dann aber habe die Feuerwehr mit Zustimmung des Innenministeriums umbestellen können und bekommt die gleichen Fördermittel für das etwas größere und umfangreicher ausgestattete HLF 20. Es verfügt zusätzlich über einen leichten Chemieschutzanzug, Belüftungsgerät, Schiebeleitern und Sprungpolster.

Ein LF-KatS (Fahrzeug für den Katastrophenschutz) werde für 240 000 Euro als Katastrophenschutzfahrzeug, jedoch ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinde beschafft. Noch 2019 soll ein MTW kommen, für den die Gemeinde nach Abzug von Zuschüssen 32 000 Euro aufwenden muss.

Klein ließ zudem wissen, dass er den Abschluss eines Mietvertrages mit den Feuerwehren und Feuerwehrvereinen Rödelsee und Fröhstockheim plant, um Zuständigkeiten fest zu schreiben und klare Verhältnisse zu schaffen. Gleichzeitig unterstrich Klein die Wichtigkeit des Ehrenamtes.

Kommandant Volker Heß verfügt über 57 Einsatzkräfte, darunter zwei Frauen und 17 Atemschutzträger. In der Jugendgruppe werden derzeit 13 Nachwuchskräfte ausgebildet, darunter fünf junge Frauen. Sie absolvierten eine Übung am Schwanberg, wobei Saug- und Druckschläuche gekuppelt werden mussten. Nach 23 Gruppenübungen und einer Atemschutzübung absolvierte die Wehr eine Pflichtübung an der Schule.

Hinzu kamen 19 technische Hilfeleistungen und vier Brandeinsätze sowie vier Sicherheitswachen. Die eingeführte SMS-Alarmierung erwies sich als erfolgreich. Heß rechnete vor, dass damit 870 Einsatzstunden zusammenkamen.

Abschied nehmen hieß es auch von Kreisbrandmeister Karl "Charly" Volland, der nach 360 Amtsmonaten nicht mehr kandidieren wird. Klein hob hervor, dass Volland den Floriansjüngern die Feuerwehrwelt näher gebracht habe, ohne ihn sei die Feuerwehr nicht vorstellbar. Wissensvermittlung sei ihm ein besonderes Anliegen gewesen.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Thomas Heß berichtete aus dem Vereinsleben zwischen Christbaumverkauf und Winterfeuer. Er zeichnete Hans Roßmark für 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein aus.

Kreisbrandrat Roland Eckert dankte namens der Landkreisführung für die Einsätze und sprach von eindrucksvollen Berichten. Die Sturmereignisse im Landkreis hätten gezeigt, wie schnell sich eine Lage ändern könne. Gleichzeitig sei die Notwendigkeit von Feuerwehren eindeutig unterstrichen worden und die Geschädigten hätten sich bei Feuerwehr, THW und BRK für den nächtlichen Hilfseinsatz bedankt.