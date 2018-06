Neue E-Ladestation in Sommerach

Im Rahmen des kommunalen Energiemanagements wurde dieser Tage in Sommerach eine E-Ladesäule mit zwei Wallboxen am Parkplatz „Zum Engelsberg“ offiziell in Betrieb genommen. Wie die Vertreter der ausführenden Firma ÜZ (Überlandzentrale) Andreas Ebert und Marco Keller mitteilten, wurde das Projekt, das mit 100 Prozent Naturstrom gespeist ist, gemeinsam von der Kommune und der ÜZ realisiert.

Die Gesamtkosten der Ladepunkte bezifferte Bürgermeister Elmar Henke auf 7750 Euro. Gefördert wurde diese Investition mit 40 Prozent im Zuge des Bayerischen Ladeinfrastrukturprogramms. Eigentümer der Ladeinfrastruktur ist die Gemeinde, die auch die Anschaffungskosten übernimmt.

Ab sofort können am genannten Parkplatz sowohl Touristen als auch Einheimische ihr Elektrobetriebenes Auto beispielsweise in einer Stunde mit Strom für eine Fahrtstrecke von circa 150 Kilometer versorgen. Bezahlt wird unter anderem mit einer ÜZ-Ladekarte. Akzeptiert werden über verschiedene Roamingabkommen auch die Ladekarten anderer Anbieter.