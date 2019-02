Neue Brücken schaffen Probleme

Harte Zeiten für die Marktbreiter: Zum einen, so informierte Bürgermeister Erich Hegwein in der Stadtratssitzung am Montagabend, wird in vier bis fünf Jahren die Autobahnbrücke über den Main komplett erneuert und zum anderen soll 2022 die Eisenbahnbrücke über die Enheimer Straße saniert werden.