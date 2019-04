Neue Beauftragte des evangelischen Dekanats eingeführt

Mehrere neue Beauftragte für das evangelische Dekanat Kitzingen stellte Dekan Hanspeter Kern in einem Abendmahls-Gottesdienst in der Stadtkirche Kitzingen den Gottesdienstbesuchern und Mitgliedern der Synode vor und segnete sie. Er betonte, dass es der kirchlichen Arbeit förderlich ist, wenn sich Personen für einen bestimmten Aufgabenbereich in besonderer Weise verantwortlich und beauftragt wissen und dankte für die Bereitschaft, eine Beauftragung zu übernehmen. Im Bild die neuen Dekanatsbeauftragten Andrea Saueracker (Schulbeauftragte für Grund- und Mittelschulen), Dekan Hanspeter Kern, Pfarrerin Mareike Rathje (Ökumene), Pfarrer Michael Bausenwein (stellvertretender Dekan und Schulbeauftragter für weiterführende Schulen), Pfarrerin Raffaela Meiser (Partnerschaftsarbeit), Pfarrer Simon Gahr (Diakonie) und Pfarrer Harald Vogt (Begleitung der Prädikanten und Lektoren).