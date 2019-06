Neue Baumfahnen für Iphofen

Im Herrengraben neben dem Rödelseer Tor gibt es neue Baumrindendruckfahnen. Die internationale Künstlerin Birgitta Volz hat in Zusammenarbeit mit dem Bauhof Iphofen ihre spektakulären Fahnen, durch diejenigen ersetzt, die im Mai vor Ort entstanden sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamt. Durch das schlechte Maiwetter war die termingerechte Herstellung der individuell für Iphofen erstellten Fahnen nicht möglich gewesen.

Die Kunstwerke, die nun aufgehängt werden, sind an der großen Winterlinde gedruckt, an der sie auch gezeigt werden. Wenn man genau hinsieht, kann man die Druckspuren aus organischer Ölfarbe noch auf der Baumrinde entdecken und den Fahnen Bilder auf verschiedenen Ebenen entdecken. Hunderte kleiner Gesichter bilden in diesem Fall zusammen den Kopf eines großen Fauns, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Künstlerin erläutert: „Meine Bilder sind nur selten schon am Baum zu erkennen, meistens bilden sie sich während des Druckvorgangs auf dem Papier und werden erst später im Atelier sichtbar.“ Da viele Menschen nur sehr wenig erkennen, schraffiert die Künstlerin manchmal um die Wesen und Gesichter herum, um sie besser sichtbar zu machen.

Im Juni finden noch zwei Kulturzeichentermine statt. Am 29. Juni von 18.30 bis 20 Uhr gibt es Geschichte und Geschichten aus dem Lesebuch des Marktes Markt Einersheim. Anmeldung unter Tel.: (09326) 1539. Am 30 Juni findet von 14 bis 16.30 Uhr eine kulturgeschichtliche Wanderung am Bullenheimer Berg statt. Anmeldung unter Tel.: (09842) 1590.