Sommerach vor 36 Minuten

Neue Bauanträge: Sommerach wird größer und größer

Sieben Bauanträge waren in der jüngsten Sitzung des Sommeracher Gemeinderats Thema. Drei Einfamilienwohnhäuser entstehen im neuen Baugebiet, ein Mehrfamilienwohnhaus in der Sonnenstraße und ein Zweifamilienwohnhaus in der Weinstraße des Weiteren sind in der Planung. Aber auch für den Altort wurden zwei Anträge im Rahmen der Denkmalpflege für Renovierungsmaßnahmen und für Bodendenkmäler vorgelegt. Letzterer betrifft den Neubau für die Kindertagesstätte durch die Gemeinde.