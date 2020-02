Kitzingen vor 52 Minuten

Neue Ankaufstelle für Antiquitäten eröffnet

Eine Ankaufstelle für Edelmetalle, Militaria, Uhren und Antiquitäten gibt es ab 2. März, in der Paul-Eber-Straße 15a in Kitzingen. Frank Dominik, der bereits Büros in Weigenheim, Rothenburg und Neustadt/Aisch betreibt, erstellt Analysen der Wertsachen und macht bei größeren Gegenständen oder Sammlungen auch Hausbesuche, heißt es in einer Pressemitteilung. Zusätzlich bieten Frank Dominik und sein Team auch Wohnungsauflösungen sowie den Ankauf und die Vermarktung von Nachlässen an. Das Geschäft ist montags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie freitags, 14 bis 16 Uhr, geöffnet.