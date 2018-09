Neudorf lebt seine Kirchweih

Und ist der Ort noch so klein, es finden sich immer wieder Jugendliche, die alte Bräuche aufrecht erhalten. Christine Heinisch lässt das örtliche Geschehen in humorvoller ,Art und Weise aufleben.

Schön herausgeputzt hat die Neudorfer Jugend ihre zwei Motivwagen, einer mit einem in den Graben gerutschten Fahrzeug und einer mit einer Hundehütte. Beide Motive waren auch Hauptgeschichten der Kirchweihpredigt. Auf dem dritten Wagen stand die Dorfjugend und von da aus gab es auch die Kirchweihpredigt vor dem örtlichen Gasthaus. Erstaunlich für so einen kleinen Ort war auch die Besucherzahl. Die Dorfstraße stand voll und immer wieder gab es Gelächter ob der vorgetragenen Geschichten.

Dass die örtliche Feuerwehr auch kräftig feiern kann, zeigte sich nach der Holzaktion für das Gemeinschaftshaus. Der Vorsitzende, wahrscheinlich schon etwas angetrunken, wollte einen Hund aus seiner Hütte locken. Mit einem Biss in den Finger war das Gejaule groß. Doch nach ein paar Bierchen war der Schmerz fast vergessen. Die Theatergruppe bekam Verstärkung in dreifacher Form. Einmal kam diese aus der Prichsenstädter Fünfsternemetzgerei. Da war dann auch gleich die Verpflegung gesichert. Eine zweite durch eine Frau Dr. aus Schwarzach am Main und eine dritte, als einer der Wirtssöhne seine Freundin geschwängert hat. Alle hätten ihre Premiere mit Bravour bestanden.

Einen guten Fang machte die Jugend mit einem „Stift“ der örtlichen Autowerkstatt. Seither ist er im Ort integriert, doch seine Wohnungssuche gestaltete sich schwierig. Schließlich ist er in Alzem (Alitzheim) bei einer älteren Dame untergekommen. Jetzt hat er näher zu seiner Arbeit und zu seiner Freundin. Auf Abwegen kamen einige Autofahrer, als sie auf Schleichwegen zum Arzt waren. Doch schnelle Hilfe kam jedes Mal aus dem Ort.

Die Rosenbergmusikanten aus Frankenwinheim spielten den Umzug und nachher in der Dorfgastwirtschaft für die Jugend und Gäste bis in die Abendstunden auf.