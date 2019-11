Neubau des Park&Ride-Parkplatzes liegt im Zeitplan

Die Bauarbeiten am Park&Ride-Parkplatz am Kitzinger Bahnhof schreiten zügig voran, meldet die Kitzinger Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Redaktion. Abgeschlossen sind bereits die Erdarbeiten. Darüber hinaus haben die Bauarbeiter Stützwände erstellt und den Gehweg im Amalienweg fertiggestellt, ebenso die Fußwegeverbindung in Richtung Kleingärten. Nachdem der Winter im Anzug ist, ist ebenfalls die Frostschutzschicht eingebaut, und die Pflanzgruben für die vorgesehenen Bäume sind vorbereitet.

Nach Auskunft der Stadt werden derzeit die Bordsteine und Einfassungen versetzt und der Einbau von Straßeneinläufen vorbereitet. Ebenso werden in Richtung Gleisanlagen noch Gabionen-Wände errichtet. Noch vor Weihnachten soll der Asphalteinbau in den Wegen erfolgen. Im neuen Jahr folgen dann die Pflasterarbeiten in den Parkflächen und die Baumpflanzungen.

Die Stadt zieht das Fazit: "Wir erwarten den voraussichtlichen Abschluss der Bauarbeiten – wie im Bauzeitenplan vorgesehen – im April/Mai 2020.