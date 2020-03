Neuanfang nach 36 Jahren mit Matthias Dusel

Sulzfeld hat einen neuen Bürgermeister. Matthias Dusel von der Sulzfelder kommunalen Liste setzte sich am Sonntag mit 502 Stimmen oder 63,9 Prozent gegen Wolfgang Patzwahl von der Wählergemeinschaft pro Sulzfeld durch. Den Agraringenieur wählten 283 oder 32,1 Prozent der Sulzfelder. Dusel löst Gerhard Schenkel ab, der 36 Jahr lange an der Spitze der Winzergemeinde stand und der dienstälteste Bürgermeister im Landkreis Kitzingen ist. Die Wahlbeteiligung lag bei 74 Prozent. Von 1056 Wahlberechtigten gingen 785 zur Wahl.

"Ich bin überglücklich", sagte Dusel am Abend nach der Bekanntgabe des Ergebnisses vor dem Rathaus. Jetzt falle die ganz Anspannung der letzten Wochen erst einmal ab, so der Vater von vier Kindern. "Wir haben sehr viel gemacht", sagte der Leitende Angestellte, und meinte damit Broschüren, sieben Veranstaltungen und elf Veröffentlichungen. Sein "gutes Gefühl", von dem er am Freitag vor der Wahl sprach, hat ihn nicht getäuscht. Dennoch zeigte sich der 51-Jährige von dem relativ klaren Ergebnis doch ein bisschen überrascht. "Jetzt freue ich mich erst mal", sagte er und dann gehe es an die Arbeit. Es komme darauf an, in der nächsten Zeit Brücken zu bauen und Sulzfeld in die Zukunft zu führen.

Patzwahl: "Ich bin gespannt, was da kommt"

"Der Wähler hat entschieden", stellte Wolfgang Patzwahl nach Bekanntwerden des Ergebnisses nüchtern fest. Der Agraringenieur hatte da dem neuen Amtsinhaber bereits gratuliert. Der 53-Jährige betonte den von vielen und teilweise schwierigen Sachfragen geprägten Wahlkampf. Beide Listen hätten sich klar positioniert, die Sulzfelder hätten sich entscheiden können.

Die Gemeinde steht nach der Aussage von Patzwahl vor großen Aufgaben. Der Vater von zwei Kindern ging davon aus, dass er im Gemeinderat sein wird. Dort werde er interessiert mit verfolgen, wie der beruflich stark eingebundene neue Bürgermeister diese Herausforderungen angehen werde. "Ich bin gespannt, was da kommt", so Patzwahl.