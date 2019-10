Neu: Gelber Container statt Gelber Sack

Seit fast 30 Jahren werden Leichtverpackungen, wie Joghurtbecher, Tetra Paks und Folienbeutel im Gelben Sack gesammelt und abgeholt. Seit 2007 werden darin auch Weißblechdosen und Aluminiumverpackungen mit erfasst. Zuständig dafür ist die Abfuhrfirma Knettenbrech + Gurdulic.

Neu ist, dass Großwohnanlagen mit einer Bewohnerzahl von 20 Personen oder mehr anstatt der Gelben Säcke einen 1100-Liter-Sammelbehälter kostenfrei ordern können, wie es in einer Pressemitteilung vom Landratsamt heißt. Geleert werden sie alle 14 Tage am gleichen Tag wie die Gelben Säcke. Bei der jährlichen landkreisweiten Verteilung erhalten diese Großwohnanlagen dann aber keinen Nachschub an Gelben Säcken mehr.

Beantragt werden können diese Sammelcontainer ausschließlich von den Grundstücksbesitzern bzw. deren Bevollmächtigten (zum Beispiel Hausverwaltungen). Dazu ist ein schriftlicher Antrag nötig an: Knettenbrech + Gurdulic GmbH, Am Gries 1, 97348 Rödelsee-Fröhstockheim, Fax: 09323 93870-89, E-Mail: abfuhr-kt@knettenbrech-gurdulic.de

Weitere Infos gibt's unter Tel.: (09323) 938700.