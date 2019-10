Nenzenheimer Schützen: Jung und Alt wurden gekrönt

Alter schützt vor Treffsicherheit nicht: Mit Hans Wolf ist am Montag in Nenzenheim nicht nur der stellvertretende Schützenmeister der Schützengesellschaft zum König gekürt worden, sondern mit 69 Jahren auch das älteste aktive Mitglied.

Für Wolf war es nach 1993 das zweite Mal, dass er die Königskette überziehen durfte, die ihm aus den Händen von Willi Bayer gereicht wurde. Mit einem 373-Teiler hatte Hans Wolf den besten Königsschuss erzielt. Ein Talent, das in der Familie zu liegen scheint. Sohn Lothar war 1997 Jugendkönig, Sohn Stephan 2007 Schützenkönig und Enkelin Stella wurde 2016, 2017 und 2018 Jugendkönigin. Hans Wolf selbst war in seinem Zweitverein in Ipsheim bereits 2015 zum Schützenkönig gekürt worden.

Auch die anderen Ergebnisse können sich sehen lassen: Erster Ritter wurde Christina Hartmann mit einem 395-Teiler, Zweiter Ritter Roland Därr (414-Teiler). Jugendkönigin ist die erst zehn Jahre alte Seinsheimerin Saskia Rünagel, die bei ihrem ersten Kirchweihschießen überhaupt gleich einen 183-Teiler hinlegte. Ihre Ritterin ist Lena Bayer (799-Teiler). Bei den Damen räumte Anne Bohn mit einem 144-Teiler ab, gefolgt von Martina Ihrig (173-Teiler) und Katrin Kehrer (301-Teiler). Bürgerkönig wurde Günter Hartmann (114-Teiler), seine Ritter heißen Stefan Hahn (282-Teiler) und Ann-Kathrin Därr (285-Teiler), die derzeit amtierende Weinprinzessin in Iphofens größtem Stadtteil ist.

Preisverleihung auf der Weihnachtsfeier

Wie es die Tradition in Nenzenheim will, traf sich ein Umzug, angeführt von einer Abordnung der Altmannshäuser Musikanten, am frühen Nachmittag am Marktplatz, um auf einer Überraschungstour durch Nenzenheim verschiedene Höfe und Anwesen anzusteuern, in denen Schützen wohnen, die möglicherweise der neue König sind. Nur der Fahnenträger weiß, wohin die Reise geht, die diesmal am Schützenhaus selbst endete, wo Familie und Freunde von Hans Wolf mit Bremser und Schnittchen auf den Tross warteten.

Dem hatten sich unterdessen zahlreiche neugierige Bürger angeschlossen. Nach der Proklamation – der Schützenkönig und seine Ritter waren von einem Vertreter des Patenvereins aus Rüdenhausen verkündet worden – wurde im Schützenhaus noch zu zünftiger Musik gefeiert, den neuen Schützenkönig ließ man hoch leben. Die Preisverteilung findet auf der Weihnachtsfeier der Schützen am 14. Dezember statt.