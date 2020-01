Nenzenheim: Vor der Jahreshauptversammlung noch zum Einsatz

Kurz bevor die Floriansjünger aus Nenzenheim sich am Freitag zur Jahreshauptversammlung trafen, schrillte die Sirene und die Feuerwehr rückte aus – ein Unfall auf der Landstraße nach Dornheim, der glücklicherweise mit einem Blechschaden ausging. Und da die Kameraden der Dornheimer Wehr alles Weitere regelten, konnte die Versammlung mit halbstündiger Verspätung dann doch beginnen.

Kommandant Bernhard Hirsch rechnete diesen Einsatz schnell zu den sechs dazu, zu denen die derzeit 51 Aktiven seit der letzten Jahreshauptversammlung ausrücken mussten – darunter ein spektakulärer Mähdrescherbrand in Nenzenheim. Sieben Mal wurde geübt, darunter zusammen mit den Wehren aus Hellmitzheim und den mittelfränkischen Kameraden Krassolzheims. Mit ihnen wird es in diesem Jahr auch eine bezirksübergreifende Leistungsprüfung geben. Zweiter Kommandant Lukas Freyberger lobte seine Kameraden, denn die Übungsbeteiligung sei im vergangenen Jahr wieder besser geworden.

Zusammenarbeit mit der Stadt gelobt

Vorsitzender Stefan Löslein unterstrich die Bedeutung des Saales, in dem von der Wiege bis zur Bahre alle Festlichkeiten stattfinden und der auch von auswärtigen Gästen gebucht wird. Für noch mehr Lebensqualität hatte der Verein für rund 18 000 Euro eine Klimaanlage angeschafft, deren Kosten die Stadt Iphofen zur Hälfte übernimmt und für die andere ein zinsloses Darlehen gewährt. "Es ist nicht selbstverständlich, was die Stadt für uns leistet", lobte Löslein die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Dank gab es auch für die vielen Helfer.

Schriftführer Timo Lechner verwies auf den Veranstaltungsreigen des neuen Jahres, in dem die Feier des zehnjährigen Geburtstages des Saales am Pfingstmontag ein Highlight sein soll. Kassier Winfried Herrmann berichtete von einem soliden Kontostand. Stadtteilreferent Alexander Hansch dankte seitens der Stadt Iphofen und erinnerte an den Strukturwandel auf den Dörfern, in denen tagsüber wegen des Jobs immer weniger Menschen zuhause seien und als aktive Feuerwehrler ausrücken könnten. Über 15 Köpfe im Nachwuchs freute sich Jugendwart Thomas Rauh, der zusammen mit Patrick Bach die engagierte Truppe betreut.

Landrätin Tamara Bischof ehrte anschließend Karlheinz-Schwemmer für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit, sowie Friedrich und Hans Mulfinger für 50 Jahre. Letzterer wurde dann auch aus dem aktiven Dienst verabschiedet.