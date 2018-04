Naturfreunde in der Hersbrucker Schweiz

Wiederum zog es die Naturfreunde Kitzingen in die Hersbrucker Schweiz, diesmal ins Hirschbachtal in der Fränkischen Alb. Die 20 Teilnehmer erlebten mit Wanderleiter Robert Brandmann ein sonniges Wanderwochenende, wird mitgeteilt. Mit dem Zug fuhr man nach Hohenstadt, wo die erste Etappe über 16 Kilometer nach Hirschbach begann. Am nächsten Tag führte eine 15 Kilometer lange Strecke von Hirschbach nach Etzelwang. Auf und Ab, beschwerliche Anstiege und vorbei an mancher Höhle und durch viele lichte Wälder ums Hirschbachtal und dem Pegnitztal führte die Wanderung an den zwei Tagen mit manch herrlicher Aussicht ins Tal.