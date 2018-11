Naturfreunde besuchen Europaparlament und Kerstin Westphal

Eine Sitzungswoche des Europäischen Parlaments in Straßburg nutzten Interessierte Bürgerinnen und Bürger, darunter eine kleine Gruppe der Naturfreunde Kitzingen, um sich vor Ort ein Bild der Arbeit der SPD-Europaabgeordneten Kerstin Westphal (SPD) zu machen. Die Stadtrundfahrt führte laut Mitteilung durch das moderne Viertel Straßburgs, mit Neubauten der Zukunft, die statt Energie zu verbrauchen, Energie erzeugen. Die Rundfahrt über das Europaviertel bis zum Wilhelminischen Viertel mit seinen prachtvollen Gebäuden endete im Petit France, dem französischen Viertel mit seinen berühmten Fachwerkhäusern und einem Spaziergang zum Straßburger Münster. Der nächste Tag begann mit einem Besuch im Gerichtshof für Menschenrechte. Das Besondere: Die Gerichtsurteile des Gerichtshofs für Menschenrechte sind online einsehbar. Am Nachmittag stand ein Besuch des Eurokorps auf dem Programm, eines multinationalen Militärverbands, gegründet 1992. Einsätze für das Korps gab es bisher auf dem Balkan, in Afghanistan, Mali und der Zentralafrikanischen Republik. Höhepunkt des Besuchs war das Treffen mit Kerstin Westphal im Europaparlament. Sie erklärte die Wichtigkeit der Europawahl 2019 und stellte fest, dass Nationalpolitik ohne Europa nicht geht. Kerstin Westphal sprach über den Umgang mit Lobbyisten, über die Verteilung der Fördermittel und diskutierte mit der Gruppe über den Preisanstieg bei Benzin, über die Transaktionssteuer und Abgasrichtlinie. Bei dem Besuch auf der Plenartribüne konnte die Gruppe die Aussprache mit anschließendem „catch the eye“ Verfahren zum Zwischenbericht des mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 verfolgen, das der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger leitete.