Kitzingen vor 1 Stunde

Naturfreunde auf Fünf-Flüsse-Radtour

Eine elfköpfige Gruppe der NaturFreunde Kitzingen unter der Führungvon Robert Brandmann machte sich auf zurFünf-Flüsse-Radtour von Nürnberg nach Treuchtlingen. Ein Großteil derTeilnehmer war mit E-Bikes unterwegs, was bei der manchmal hügeligenStrecke und dem Gepäck von Vorteil war, heißt es in der Mitteilung. Von Nürnberg ging es nachPommelsbrunn, weiter nach Schmidmühlen und dann nach Kehlheim.Weiter ging die Tour entlang der Altmühl von Dietfurt über Dollnstein nachTreuchtlingen. Insgesamt wurden rund 350 Kilometer zurückgelegt.Müde, aber stolz auf ihre Leistung, erreichten die Teilnehmer mit dem Zug Marktbreit, wo man beim Mainfest in Segnitz dieerlebnisreiche Fahrt ausklingen ließen.