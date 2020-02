Kitzingen vor 33 Minuten

Naturfreunde Kitzingen wanderten in der Rhön

Die bayerische Rhön war das Ziel für 47 Teilnehmer der Winterwanderung der Naturfreunde Kitzingen. Die 15 Kilometer lange Hüttentour ging vom Berghaus Rhön aus nach einem kurzen Anstieg zum Würzburger Haus, das im Naturschutzgebiet der Schwarzen Berge liegt mit einem Panoramablick auf die Bergkuppen der Dammersfeldrhön. Durch zum Teil mit Schnee aufgeweichte Waldwege ging es weiter zum Eisernen Kreuz, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Hier teilte sich die Gruppe auf und ein Teil wanderte weiter zur Kissinger Hütte, die 832 Meter hoch auf der Kuppe des Feuerberges steht, inmitten der herrlichen Mittelgebirgslandschaft Rhön. Hier hatte man einen fantastischen Blick auf dem Kreuzberg und zu den umliegenden Rhönbergen. Nun ging es zurück über den Hang des Farnberges mit dem Basaltsee Tintenfass, der in einem ehemaligen Steinbruch entstanden ist, zum Berghaus Rhön, in dem die Gruppe eine kleine Stärkung zu sich nahm, bevor sie die Heimreise antraten.