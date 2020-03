Iphofen vor 1 Stunde

Naturerlebnistag auf dem Bauernhof

Einen Kindergartentag der etwas anderen Art erlebten die Kinder der Kindertagesstätte St. Veit in Iphofen. Im Rahmen des Naturerlebnistages, der von der Kita alle 14 Tage organisiert wird, machten sich die 42 Kinder mit ihren Erzieherinnen zum Bauernhof der Familie Drobek in Willanzheim auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach der Fahrt im Bus lernten sie einen Milchviehstall und deren Bewohner kennen. Die Kühe wurden genau betrachtet, es wurde gelernt, was eine Kuh frisst und wie die Kälber aufwachsen. Nach einer Stärkung auf dem Futtertisch wurde der Melkstand und der Milchtank in Augenschein genommen. Mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck fuhren die Kinder wieder zurück die Kita.