Narrenfrust dank leerer Kassen

"Wir haben keinen Cent aus der städtischen Kasse genommen. Die war nämlich leer", scherzte der Präsident der Karnevalsvereinigung Obervolkach (KVO) Manfred Krapp am Rosenmontag. Beim touristischen Faschingsempfang in der Tourist-Info überreichten die Narren aus dem "Oberen Volkach" das symbolische Zepter der Macht an zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin zurück. Beim Rathaussturm Anfang Januar hatten die Aufständischen den Rathausschlüssel in ihre Gewalt genommen und symbolisch acht Wochen regiert.

Auf der Zielgeraden des Faschings an der Mainschleife herrschte eine prächtige Stimmung. Mit im Partyboot saßen neben der Narrenschar aus Obervolkach auch die Akteure des Karnevalvereins Weingenießerclub Nordheim (WGCN), Weinprinzessinnen und Symbolfiguren. Vor allem den beiden Faschingsvereinen sei es zu verdanken, dass das närrische Treiben in der Region blühe, würdigte Tourismuschef Marco Maiberger das Engagement von KVO und WGCN. Mit drei Sitzungen, dem Rathaussturm und Seniorenempfängen würden die Obervolkacher Narren viele Menschen glücklich machen. Und die Weingenießer "lassen es sitzungstechnisch in der Mainschleifenhalle krachen und machen an Weiberfastnacht mit 120 Frauen verrückte Sachen", lobte Maiberger die Verantwortlichen um KVO-Sitzungspräsident Torsten Müller, WGCN-Chef Jürgen Förster und ihre Mitstreiter.

Der Tourismuschef blickte zuversichtlich nach vorne: "Ihr bleibt auf dem närrischen Draht. So wird es den Fasching an der Mainschleife auch in Zukunft geben." Er verabschiedete Förster als Sitzungspräsidenten und begrüßte dessen Nachfolger Franz Kram. Dieser freute sich über ein süßes Geschenk als Nervennahrung. "Nerven kann ich gut gebrauchen, denn die Messlatte liegt hoch", sagte Kram. Er freut sich schon auf das, was kommt, vor allem auf gemeinsame Aktionen mit den Obervolkacher Narren.

Torsten Müller, der mit seiner Truppe bereits in den Startlöchern zum gestrigen Landkreisfasching stand, blickte in die Zukunft: "Der Landkreisfaschingsumzug 2020 in Volkach wirft schon seine Schatten voraus." Die KVO organisiert den Landkreisfasching an der Mainschleife auch immer kommenden Jahr wieder. Jürgen Förster fasste das zurückliegende Faschingsgeschehen zusammen: "Wir haben unser Hauptziel erreicht, den Menschen Spaß und Freude zu bereiten, um die Alltagssorgen zu vergessen." Nach seinem Ausscheiden als Sitzungspräsident will er den Weiberfasching aber weiter organisieren. Zirkusdirektor Maiberger und DJ Felix "Langt" aus Sommerach heizten anschließend mit Spielen, Tanz und Musik mächtig ein. So wurde das Rathaus zum farbenfrohen Tollhaus.