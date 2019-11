Prichsenstadt vor 34 Minuten

Namen und Notizen:

Winzerin räumt

zwölf Mal Silber ab

Die Weinbautechnikerin Ina Keßler aus Prichsenstadt sammelt Preise. Sie hat aktuell im Mai zwölf Weine bei der größten internationalen Weinbewertung, der "AWC Vienna – International Wine Challenge" eingereicht und alle zwölf Weine wurden mit dem Prädikat Silber ausgezeichnet. Teilgenommen haben an dem Wettbewerb, dessen Ergebnisse am 27. Oktober in Wien bekannt gegeben wurden, 1756 Produzenten aus 42 Ländern aller Kontinente. Insgesamt wurden 12 617 Weine bewertet.