Obernbreit vor 49 Minuten

Namen & Notizen: Top-Platzierungen bei den Bayerischen Meisterschaften

Bei den Bayerischen Meisterschaften in Hochbrück (Nähe München) erzielten die beiden Schützinnen der SG-KK Obernbreit, Birgit Bauer undMonika Wittel, Top-Platzierungen, teilt der Verein mit. In ihrerParadedisziplin, den 100 Metern "KK Auflage", erzielte Birgit Bauer mit309,9 Ringen Platz 2 und verfehlte das Siegerpodest nur um 0,3 Ringe.Nachdem Monika Wittel bereits in 2017 und 2018 bei den Bay.Meisterschaften Vizemeisterin war, konnte sie dieses Mal mithervorragenden 316,7 Ringen (Luftgewehr-Auflage 30 Schuss,Zehntel-Wertung) die oberste Stufe des Siegerpodestes in ihrer Klasseerklimmen. Große Spannung herrschte vor Ort, da noch zwei weitereDurchgänge geschossen werden mussten, bis das Ergebnis für Platz 1festgestellt und gesichert war.