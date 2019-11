Iphofen vor 2 Stunden

Namen & Notizen: Petra Schmidt seit 40 Jahren bei Knauf

Petra Schmidt aus Kitzingen feierte ihr 40–jähriges Betriebsjubiläum im Unternehmen Knauf. Am 9. Juli 1979 wurde sie als Anfangskontoristin in der Abteilung Arbeitsvorbereitung eingestellt. Kurze Zeit später wechselte Petra Schmidt in die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen und arbeitete dort in der Kontierungsstelle. Seit Ende 1980 ist die Jubilarin im Bereich der Bürodienste tätig und war dort, wie das Unternehmen schreibt, zunächst überwiegend am Fernschreiber eingesetzt. Sie bediente damals das Telexgerät, an dem zu der Zeit noch mit Lochstreifen gearbeitet wurde. Ab 1981 erfolgte dann die Eingabe über den Bildschirm. Nach der Einführung der Computer hat die Jubilarin für zahlreiche Abteilungen des Hauses Knauf Korrespondenz aller Art, auch in Englisch und Französisch, von Kassetten oder nach Konzepten geschrieben. Im Jahr 2000 wechselte Petra Schmidt in die Telefonzentrale und an den Empfang, wo sie täglich unzählige Anrufe vermittelt und den Gästen des Unternehmens als kompetente Ansprechpartnerin zur Verfügung steht.