Willanzheim vor 54 Minuten

Namen & Notizen: Neuer Elternbeirat in der St. Martin-Kita

In der katholischen Kindertagesstätte St. Martin in Willanzheim fanden Elternbeiratswahlen statt. Laut Pressemitteilung wurde in der Sitzung sowohl der Elternbeirat des Jahres 2018/2019 verabschiedet, als auch der für das neue Kindergartenjahr begrüßt. Erste Vorsitzende ist Christine Schatz, zweite Vorsitzende Katrin Helemann, gewählt wurden zudem Jessica Schlossbauer, Nicole Ganz, Anja Schlott, und Maria Kellmann.