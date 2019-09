Namen & Notizen:Neuer Außenstellenleiter am Vermessungsamt

Das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in München hat Vermessungsoberrat Steffen Händler zum neuen Leiter der Außenstelle Kitzingen des Vermessungsamtes Würzburg bestellt. Der neue Chef – Jahrgang 1978 – stammt aus Südhessen. Er hat von 2001-2006 an der TU Darmstadt Geodäsie studiert und anschließend drei Jahre bei einem Ingenieurbüro europaweit in der Industrievermessung gearbeitet, heißt es in der Mitteilung.

2009 wechselte er als Referendar in die Bayerische Vermessungsverwaltung. Seine ersten Erfahrungen in der Katastervermessung sammelte er 2010 am Vermessungsamt Würzburg. Nach der großen Staatsprüfung 2011 war er an den Vermessungsämtern Landau an der Isar und München tätig.

Steffen Händler ist verheiratet und Vater dreier Kinder mit familiären Bindungen nach Unterfranken. Er gilt als erfahrener Geometer, der nun zu den Anfängen seiner ersten Schritte im Kataster zurückkehrt. Aus dieser Zeit ist ihm unsere Region noch bestens vertraut.

Emil Fischer, Leiter des Vermessungsamtes Würzburg, führte den neuen Chef in sein Amt ein. Personalratsmitglied Michael Aulenbach begrüßte im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den neuen Chef, wünschte ihm eine glückliche Hand in seiner neuen Funktion und freute sich auf die kommende Zusammenarbeit.

Amtsleiter Emil Fischer bedankte sich auch bei Vermessungsamtsrat Christoph Graber, der kommissarisch die Außenstelle seit Anfang des Jahres geleitet hat. Graber erhält eine neue Funktion in Würzburg.