Wiesentheid vor 1 Stunde

Namen & Notizen: Neue Konrektorin an der Grundschule

In einer Feierstunde wurde die neue Konrektorin der Nikolaus-Fey-Grundschule in Wiesentheid in ihr Amt eingeführt. Barbara Heining tritt die Nachfolge von Harald Schafferhans an, der seit diesem Schuljahr 2019/20 die Grundschule in Albertshofen leitet. Barbara Heining war vorher im Landkreis Schweinfurt tätig, wo sie auch schon in der Schulleitung mitarbeitete. Die gebürtige Wiesentheiderin will Schule gestalten und für die Schüler zum Lern- und Lebensraum machen, so eine Pressemitteilung.