Namen & Notizen: Margarete Dürner geht in den Ruhestand

Margarete Dürner ist 2006 in die Graf von Schönborn Hauptverwaltung in Wiesentheid eingetreten und hat im Laufe ihrer Arbeit im Bereich Finanzbuchhaltung einen außergewöhnlich „guten Draht“ zu den Mitarbeitern des Gesamtbetriebes gehabt, heißt es in der Pressemitteilung. Neben ihrer Tätigkeit in der Finanzbuchhaltung mit Sitz in Wiesentheid hat sie zusätzlich Büroarbeiten im Sägewerk wahrgenommen und pflegte auch zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den weit verstreuten Betriebsteilen, die von Pommersfelden über Gaibach und von der Hallburg bis nach Hattenheim in Hessen reichen, einen guten Kontakt. Der Eigentümer Paul Graf von Schönborn samt Familie freuen sich zum einen, mit einer derartig einsatzfreudigen Mitarbeiterin über zwölf Jahre zusammengearbeitet zu haben und sind zum anderen traurig, sie in den Ruhestand gehen lassen zu müssen. Der gesamte Betrieb wünscht Margarete Dürner Gottes Segen für den nächsten Lebensabschnitt.