Volkach vor 1 Stunde

Namen & Notizen:Inge Winkelmann verabschiedet

Ein großes Dankeschön hat in diesen Tagen die Gästeführerin Inge Winkelmann seitens der Touristinformation Volkacher Mainschleife erhalten: Inge Winkelmann hat 25 Jahre lang auf Vermittlung der Touristinformation Gäste aus nah und fern durch Volkach geführt, heißt es in einer Pressemitteilung. 1993 hatte sie sich entschlossen, eine Ausbildung zur Gästeführerin der Stadt Volkach zu absolvieren. Hunderte von Gästegruppen hat sie seitdem mit viel Freude und Herzblut durch die Gassen der Volkacher Altstadt geführt. Zum Jahresende 2018 hatte sich Inge Winkelmann nach 25 Jahren entschieden aufzuhören. Volkachs Tourismuschef Marco Maiberger nutzte zum Saisonauftakt-Treffen der Gästeführer die Gelegenheit Winkelmann mit Blumen und einer kleinen Aufmerksamkeit zu würdigen. „Inge Winkelmann war und ist eine tolle Visitenkarte für den Tourismus in Volkach“, erklärte Maibergerelmann. 611 Mal waren die Gästeführerinnen und Gästeführer der Touristinformation Volkacher Mainschleife im Jahr 2018 im Einsatz. 807 Stunden lang wurden Gäste in Volkach und der Region betreut, die scheidende Gästeführerin Inge Winkelmann hatte einen großen Anteil daran.