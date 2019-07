Namen & Notizen: Immanuel Jäger nimmt Abschied

Immanuel Jäger wirkte in der Berufsschule in Kitzingen für die Ausbildungsberufe der Konditoren und Bäcker sehr erfolgreich mit und kümmerte sich außerdem um junge Geflüchtete und Jugendliche mit Blick auf deren Berufsvorbereitung. Seinen beruflichen Werdegang begann er 1970 mit einer Lehre als Konditor in Coburg. 1975 bis 1977 absolvierte er eine theologische Ausbildung in einer kirchlichen Einrichtung und leistete seinen Zivildienst.

Im Anschluss arbeitete er in zahlreichen Konditoreien im Süden Bayerns und Mittelfrankens ehe er 1998 die Meisterprüfung im Konditorenhandwerk ablegte. Für sein hervorragendes Prüfungsergebnis erhielt er den Preis der bayerischen Staatsregierung. Seit 1999 arbeitete Immanuel Jäger an der Berufsschule II in Ansbach. Sein Schwerpunkt lag in der praktischen Fachkunde in Klassen für Bäcker, Konditoren und Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk.

Seit 2007 war er als Lehrkraft für die Ausbildung von Bäckern und Konditoren in Kitzingen tätig. Er arbeitete auch in den jeweiligen Prüfungsausschüssen für Bäcker, Konditoren und für den Beruf Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk mit.

Mit großer Geduld unterstützte Jäger seit 2015 die Schülerinnen und Schüler in Berufsintegrationsklassen und im Berufsvorbereitungsjahr. Durch seinen persönlichen Einsatz gelang es ihm, junge Menschen für sein Handwerk zu begeistern.