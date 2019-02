Namen & Notizen: Heinz Grün 40 Jahre im Unternehmen Knauf

Heinz Grün aus Kitzingen feierte sein 40–jähriges Arbeitsjubiläum im Iphöfer Unternehmen Knauf. Der Jubilar wurde am 1. Februar 1979 zunächst als Verladehelfer im Werk Iphofen I eingestellt und schon nach kurzer Zeit qualifizierte er sich zum Verlader und Staplerfahrer, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Er war zuständig für das Verladen der Lkw und die Kommissionierung während des Verladeprozesses. Außerdem wurde Heinz Grün zeitweise an der Schrumpfanlage eingesetzt. Im Jahr 2006 startete Knauf durch die Inbetriebnahme des neuen Logistikzentrums am Standort Iphofen in ein neues Zeitalter im Bereich Logistik. Neben den räumlichen Gegebenheiten änderten sich vor allen Dingen die Ablaufprozesse.

Ab diesem Zeitpunkt wurde systemunterstützt mit einem Programm zur Lagerverwaltung gearbeitet und in jeden Stapler wurde ein Staplerterminal eingebaut. Auch das Arbeitsgerät wurde kompakter mit dem Wechsel vom 6-Tonnen-Stapler zum 5-Tonnen-Stapler. Der Jubilar fand sich mit allen Neuerungen und Veränderungen schnell und gut zurecht.

In einer Feierstunde gratulierte ihm unter anderem Carlo Knauf, Mitglied der Geschäftsleitung.