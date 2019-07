Namen & Notizen: Gabriele Brohm-Schlosser geht

Bei sommerlich heißen Temperaturen versammelten sich die Kinder und die Betreuerinnen der "Mittagsbetreuung Grundschule Schwarzacher Becken", um ihre langjährige Rektorin Gabriele Brohm-Schlosser zu verabschieden, teilt die Schule mit. Stimmgewaltig und schwungvoll trugen 80 Kinder "ihrer" Frau Brohm-Schlosser ein selbst gedichtetes Abschiedslied vor. Die Leiterin der Mittagsbetreuung, Tina Klossek, bedankte sich im Namen der Kinder und der acht Betreuerinnen für die langjährige gute Zusammenarbeit. Zur Erinnerung an Schwarzach überreichte sie als besonderes Abschiedsgeschenk ein T-Shirt mit dem Foto der gesamten Mittagsbetreuungsgruppe an Gabriele Brohm-Schlosser. Sie wird ab September eine Grundschule in ihrer Heimatstadt Würzburg leiten.