Namen & Notizen:Fritsch ehrt Mitarbeiter

„Es ist nicht selbstverständlich, dass wir so viele langjährige Mitarbeiter haben“, begann Klaus Fritsch, Aufsichtsratsvorsitzender Fritsch Holding, seine Ansprache anlässlich der Jubilarsfeier . Er hervor, dass ein Unternehmen auf die Erfahrung, Kompetenz und Engagement langjähriger Mitarbeiter angewiesen ist, um dauerhaft erfolgreich zu sein, heißt es in der Pressemitteilung. Auch Alexander Schmitz, Geschäftsführer der Fritsch Holding sprach den Jubilaren seinen Dank aus. Anna-Maria Fritsch, Gesellschafterin der Fritsch Holding, betonte in ihrer Ansprache, dass die Jubilarfeier ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur sei.

Insgesamt wurden in Markt Einersheim, 76 Mitarbeiter im Rahmen ihres Dienstjubiläums ausgezeichnet. Geehrt wurden Mitarbeiter ab zehn Jahren Betriebszugehörigkeit, darunter Klaus Mauckner mit 40 Jahren sowie Roland Nagel, Raimund Pfannes und Klaus Scheerer mit 35 Jahren. Anna-Maria Fritsch übergab die Urkunden an ihre Mitarbeiter und ergänzte die Ehrungen mit netten Anekdoten und Erzählungen gemeinsamer Erlebnisse.