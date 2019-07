Namen & Notizen: Evi Kleemann geht in den Ruhestand

Evi Kleemann wurde feierlich von Schülern, Kollegen und dem Schulleiter Stefan Wolbert nach 41 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Bevor die Mathematik- und Erdkundelehrerin 1994 an die Staatlichen Realschule in Dettelbach wechselte, war sie an der Realschule in Hofheim tätig, teilt die Schule mit. Sie hatte jahrelang die Fachschaftsleitung Mathematik inne und rechnete mit ihren Schülern immer anschaulich mit Pizza und Schokolade. Sie betreute seit über 20 Jahre die Schulbücherei und war für die Erstellung des Vetretungsplans zuständig.