Wiesentheid vor 1 Stunde

Namen & Notizen:Ehrungen in der Fränkischen Toskana

In der Gärtnerei Fränkischen Toskana in Wiesentheid feiert dieses Jahr Luise Beck 30 Jahre Betriebszugehörigkeit und Ruth Trapp-Gerauer 10 Jahre, teilt . Die Fränkische Toskana selbst wird 20 Jahre jung und die große Kamelie in der Fränkischen Toskana ganze 100 Jahre. Es gratulieren Inhaber Lutz Müller und Bettina Hägerich.