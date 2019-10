Hoheim vor 1 Stunde

Namen & Notizen: Ehrung für Kinderpflegerin Daniela Holzleitner

Für 25 Jahre Dienst als Kinderpflegerin im Kindergarten Hoheim wurde Daniela Holzleitner geehrt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, beglückwünschten Pfarrvikar Jürgen Thaumüller und Kirchenpfleger Alfred Fichtel die Jubilarin und sprachen ihr Dank und Anerkennung für die geleisteten Dienste an Kindern und Eltern aus. Daniela Holzleitner erhielt eine Dankurkunde und einen Blumengruß, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft. Holzleitner ist seit Errichtung des Kindergartens in Hoheim im Jahr 1994 Teammitglied und hat auch schon zahlreiche Eltern der heutigen Kinder betreut, wie die Leiterin des Kindergartens, Claudia Reutter, bemerkte. In einer kleinen Feierstunde mit Glückwünschen und Liedern freuten sich die Verantwortlichen, das Team und die Kinder zusammen mit Daniela Holzleitner.