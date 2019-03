Namen & Notizen:Claudia Kräutlein 25 Jahre bei der Feuerwehr

Bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Possenheim wurde Claudia Kräutlein für 25-Jahre aktiven Dienst geehrt. Kommandant Dietmar Adler blickte auf das Jahr 1994 zurück, in dem Claudia Kräutlein der Wehr beitrat. Adler lobte Claudia Kräutlein für ihr großes Engagement bei der Feuerwehr. Sie hilft stets bei den Festen und ist auch bei den Übungen immer dabei. Unter Schock stehende Unfallopfer seien bei ihr in guten Händen. Seit langer Zeit koordiniert sie auch die Beschaffung der Uniformen. Die Ehrennadel steckt ihr Kreisbrandmeister Karl Volland an.