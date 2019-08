Namen & Notizen: Betriebsjubiläum bei Aplawia

Der Sommer 2019 ist gespickt mit Höhepunkten für den Kitzinger Verein Aplawia. Er feiert sein 35-jähriges Bestehen und am 1. August wurde Ernst Gatzke für seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Geschäftsführer Volker Lang bedankte sich bei Ernst Gatzke für seine Treue mit einem Geldpräsent und spendierte Kuchen für die gesamte Belegschaft.

Seit 1994 ist Ernst Gatzke eine Stütze der Dienstleistungsmannschaft des Alawia und kümmert sich um Wohnungsauflösungen, Entrümpelungen und ökologische Reinigungen. Neben seiner Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit schätzt Geschaftsführer Lang auch dessen Humor. „Er sorgt immer für eine lockere Arbeitsatmosphäre – in diesem körperlich anstrengenden und oft stressigen Job ist das extrem wichtig“, so Lang.

Der Jubilar selbst erinnert sich noch gut an die Anfänge: „Das war noch in der Egerländerstraße. Ich hatte gehört, dass ein Mitarbeiter gesucht wird. Lange Zeit war ich der einzige Fahrer.“ Heute freut er sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem starken Aplawia-Team, in dem er sich wie zu Hause fühlt.