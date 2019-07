Kitzingen vor 28 Minuten

Namen & Notizen: Abschied von Isolde Eisenmann

Nach dreißig Jahren verabschiedete sich am Donnerstag Studiendirektorin Isolde Eisenmann von ihren Kollegen an der Fach- und Berufsoberschule Kitzingen. Der eigens für diesen Anlass „gegründete“ Lehrerchor würdigte sie musikalisch mit dem Frankenlied und einem Gedicht. Eisenmann revanchierte sich mit dem Gedicht „Noch bist du da" von Rose Ausländer, dessen Zeilen „Sei was Du bist/gib was Du hast“ bei den Zuhörern großen Eindruck hinterließen.