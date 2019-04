Nahverkehr als Alternative zum Auto

Wie kann der öffentliche Nahverkehr im Landkreis Kitzingen zu einer akzeptablen Alternative zum Auto werden? Mit dieser Frage hat sich der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) in Verbindung mit dem Bürgerinitiativkreis "Besserer Nahverkehr Kitzingen" in den vergangenen Monaten beschäftigt.

Herausgekommen ist laut Presseschreiben ein Initiativpapier, das in dieser Woche verabschiedet wurde und in der nächsten Zeit der Öffentlichkeit und den verantwortlichen Politikern vorgestellt werden soll. „Die Verkehrswende muss auch im Kreis Kitzingen endlich vorankommen, ein Weiter-So autoideologischer Politik ist keine Option, nicht nur im Blick auf den Klimaschutz, sondern auch auf die junge Generation, die längst nicht mehr so autofixiert ist“, so Julian Glienke, einer der Mitinitiatoren.

Reaktivierung der Steigerwaldbahn soll unterstützt werden

Das Konzept ruht auf mehreren Säulen: Hauptbuslinien im Stundentakt mit Kitzingen als zentralem Umsteigepunkt, Reaktivierung von Bahnlinien, bedarfsorientierte Angebote als Ergänzung, Verbesserung des Umfelds der Haltestellen, Weiterentwicklung von Marketing und digitaler Vernetzung.

Schwerpunkt der nächsten Zeit soll es sein, die Entwidmung der Steigerwaldbahn zu verhindern und die Reaktivierung ins Auge zu fassen, ebenso wie die der Mainschleifenbahn, heißt es in der Pressemeldung abschließend.

Infos gibt Peter Brandner unter Tel.: (09 321) 382 305 612.