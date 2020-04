Nagelfalle auf dem Wanderweg: Biker stürzt und verletzt sich

Gefährlich war das, was einen Mountainbikefahrer am Samstagnachmittag im Wald in der Nähe der Ruine Speckfeld zu Fall gebracht hat. Der 28-Jährige fuhr mit seinem Rad auf einem Wanderweg zwischen der Ruine Speckfeld und Birklingen, als er plötzlich stürzte. Laut Polizei hat ein bislang Unbekannter einen etwa 50 Zentimeter langen und fünf Zentimeter starken Ast mit Nägeln beschlagen und auf den Weg gelegt. Der Biker stürzte und verstauchte sich dabei das Handgelenk und zog sich Schürfwunden zu. Den Schaden – das Rad hatte einen Platten – schätzt die Polizei auf 100 Euro.

Die erste gemeldete Nagelfalle in diesem Jahr

Der Mann (Name der Redaktion bekannt) zeigte die Nagelfalle bei der Polizei Kitzingen an und wandte sich an die Redaktion, um andere Biker und Wanderer zu warnen. "Nicht auszudenken, wäre ich anders gestürzt oder Wanderer, Familien mit kleinen Kindern oder ein Hund wäre in diese Falle getreten", schreibt er in einer E-Mail an diese Redaktion. Er appelliert an die Vernunft des Täters – gerade in der jetzigen Zeit, in der den Menschen nicht viel mehr bleibt, als sich sportlich zu betätigen oder bei einem Spaziergang die Sonne zu genießen.

"Das ist der erste Fall in diesem Jahr", sagt Polizeihauptkommissar Gerhard Klebrig von der Polizei Kitzingen auf Nachfrage dieser Redaktion. "Im vergangenen Jahr hatten wir gar keine Anzeige." Seine Empfehlung: Wer eine Nagelfalle findet, sollte sie mit dem Fuß zur Seite schieben und sich bei der Polizei melden. "Wer sich traut, kann die Falle auch mitnehmen und bei uns abgeben", sagt Klebrig. "Das ist auch in Zeiten von Corona kein Problem."

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.