Markt Einersheim vor 1 Stunde

Nagel in Autoreifen gesteckt

In der Zeit zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Montag, 16 Uhr, ereignete sich in der Fritz-Ortner-Straße in Markt Einersheim eine Sachbeschädigung, teilt die Polizei mit. Ein Unbekannter steckte einen Nagel in den vorderen linken Reifen eines Volvos. Dieser war zuvor im frei zugänglichen Carport eines Einfamilienhauses geparkt. Es entstand ein Schaden von rund 250 Euro.