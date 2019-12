Großlangheim vor 1 Stunde

Nägel unter die Reifen gelegt

In der Zeit von Samstag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, legten bislang unbekannte Täter in der Albertshofener Straße in Großlangheim je einen Metallnagel unter dem linken Vorder- und Hinterreifen eines Smart. Beim Losfahren hätten sich die Nägel in die Reifen gebohrt. Da die Nägel rechtzeitig entdeckt wurden, entstand kein Schaden, heißt es im Polizeibericht.