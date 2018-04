Nächstes Wohnprojekt in der Brauerei

Mit der Änderung des Bebauungsplans Alte Poststraße soll der Bau- und Verwaltungsausschuss des Kitzinger Stadtrats den Weg für weitere Wohnungen in der Innenstadt frei machen.

Der Ausschuss tagt an diesem Donnerstag, 12. April, um 18.45 Uhr. Eine halbe Stunde vorher treffen sich die Mitglieder des Finanzausschusses.

Das Projekt in der Oberen Bachgasse ist zwar eine Nummer kleiner als das in der Bürgerbräu in der Herrnstraße, wo 38 Wohnungen kurz vor der Fertigstellung stehen, aber auch hier geht es um Wohnungen in der Innenstadt.

Die Wende 2017

So weit ist es in der Oberen Bachgasse noch nicht. Dort steht die ehemalige Gassner-Brauerei seit Jahren unter Denkmalschutz und ebenfalls seit Jahren leer, getan hat sich aber lange nichts. Das Gebäude droht immer mehr zu verfallen. Im vergangenen Jahr kam dann die Wende. Da hat der Stadtrat im Mai beschlossen, das Gebäude Obere Bachgasse 26 an einen privaten Investor zu verkaufen. Wie es in der Vorlage zur Sitzung heißt, ist das Ziel, das leer stehende Haus zu sanieren und „einer Wohnnutzung zuzuführen“.

Voraussetzungen schaffen

Am Donnerstag sollen die planungsrechtlichen Voraussetzung dafür geschaffen werden. Dazu gehört vor allem die Änderung des Bebauungsplans Alte Poststraße. Es geht dabei um die Kernstadt zwischen Ödersgasse, Obere Bachgasse, Alte Poststraße und Neuer Weg.

Die Stadt plant jetzt, unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes, die Rahmenbedingungen für eine Wiedernutzung zu schaffen, dem kompletten Verfall entgegenzuwirken und gleichzeitig Wohnraum zu ermöglichen. Dazu soll der Ausschuss die Änderung des Bebauungsplans in die Wege leiten. Stimmt der zu, wird ein Entwurf erarbeitet und das Verfahren nimmt seinen Lauf.

Breslauer Straße

Um die Pläne der Kitzinger Baugesellschaft zur Errichtung von Wohngebäuden in der Siedlung umsetzen zu können, muss für die Breslauer Straße ein Bebauungsplan ausgestellt werden. Ziel ist vor allem der Bau von geförderten Wohnungen. Auch hier soll der Ausschuss die Rahmenplanung für das Gelände zwischen Breslauer Straße und Bundesstraße 8 auf den Weg bringen.

Daneben geht es um einige Auftragsvergaben für die Grund- und Mittelschule Siedlung und die Turnhalle im Deusterpark.

Mit dem Bus zur KiTa?

Einziges Thema im Finanzausschuss ist ab 18.15 Uhr ein Antrag der Integrationsreferentin Astrid Glos. Dabei geht es um die Beförderung von Asylbewerberkindern aus den Gemeinschaftsunterkünften im Innopark und im Corlette Circle (an der Straße Richtung Großlangheim) in die Kindergärten der Stadt. Damit die weiter mit dem Bus gefahren werden können, muss der Ausschuss entscheiden, wieviel Geld er dafür bereitstellen will.