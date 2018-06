Nächster Schritt zur Digitalisierung

Den nächsten Schritt zur Digitalisierung hat das Wiesentheider Gymnasium gemacht. Zur Verbesserung der Ausstattung hat der Träger der Bildungseinrichtung, der Zweckverband Bayerischer Landschulheime, insgesamt 200 000 Euro investiert. Aus dem Geld wurden nun zwei Computerräume mit jeweils 32 Arbeitsplätzen für Schüler und einem für Lehrer neu ausgestattet. Die Räume erhielten ein flächendeckendes WLAN, sowie ein cloudbasiertes Lehrsystem. Das bedeutet, dass die Schüler den Stand ihrer am Schul-PC gemachten Arbeiten überall auf mobilen Geräten abrufen können.

Nicht nur Schulleiter Hilmar Kirch, Lehrer Ansgar Freking und die Siebtklässer, die zum offiziellen Start des Projekts „Digitales Lernen“ gerade Unterricht an den Bildschirmen hatten, sahen darin einen großen Vorteil. „Wenn der PC mal die Schulbücher ersetzen soll, dann muss der Staat auch für die Ausstattung sorgen“, sagte Landrätin Tamara Bischof. Der Landkreis Kitzingen ist ebenso Mitglied des Zweckverbandes, der insgesamt vier Gymnasien in Bayern, darunter auch die in Gaibach und Wiesentheid, unter sich hat.

Von der Verwaltung aus München waren Geschäftsleiterin Gudrun Pflanzl und Anja Schmidhauer gekommen. Gudrun Pflanzl hob die Umsetzung in Wiesentheid als „sehr gelungen, was den pädagogischen, wie auch den technischen Bereich betrifft“, hervor. Schulleiter Kirch dankte für die Erneuerung. „Jetzt verfügen wir über die Ausstattung und müssen sie mit Leben und Pädagogik erfüllen. Die PCs sind Werkzeuge, die es nun gilt, richtig einzusetzen.“

Bei der Einrichtung hatten Ansgar Freking und einige Lehrerkollegen maßgeblich mitgewirkt. Freking hob hervor, dass der neue, digitale Weg eine Teamleistung von allen erfordert. Das sei eine Herausforderung für die Schule. Die Betreuung der IT-Anlagen liege bei einem externen Dienstleister, weil sonst der Aufwand zu groß für die Lehrer sein würde.